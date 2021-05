innenriks

På en pressekonferanse foran Høyres landsmøte fortalte Helleland tirsdag om hvordan koronapandemien har påvirket arbeidet med det nye partiprogrammet.

– Det ble ikke mye rock and roll. Det ble en pandemi, og det ble korona. Og fra ønsket om å eksperimentere så innså vi at det som det var behov for, var fortsatt trygg styring, sa hun.

– Det preger programmet. Det å skape mer, inkludere flere, det er gjennomgående.

Helleland har ledet programarbeidet, som har pågått i to år.

(©NTB)