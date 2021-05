Mann siktet for falsk forklaring etter funn av død mann utenfor Hønefoss

innenriks

– Dette er et vitne som er avhørt i forbindelse med saken. Vi vil gjennomføre et avhør av den siktede i løpet av dagen, og vurdere om han vil bli varetektsfengslet eller ikke, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt til Ringerikes Blad.

Hun utelukker ikke at det kan være snakk om et drap.

– En av flere hypoteser er at vi kan stå ovenfor et drap. Dette er en av hovedhypotesene, og er en av flere hypoteser politiet jobber med, sier hun.

Til VG opplyser Mathiassen at vedkommende har en tilknytning til avdøde. Det var bakgrunnen for at han ble kalt inn til vitneavhør.

Funn

Politistasjonssjef Kjell Magne Tvenge ved Hønefoss politistasjon sa til NTB tidligere mandag at de ikke kunne være konkrete på akkurat hva det er som gjør at en etterforskning er iverksatt, men at de har gjort enkelte funn på stedet.

– Vi har gjort funn som gjør at vi nå må gå i gang med en bred etterforskning om hvorvidt det har skjedd noe straffbart eller noe annet, sa han.

Kriminalteknikere har gjort undersøkelser på stedet, og politiet har også iverksatt taktisk etterforskning, herunder avhør av vitner og personer som kan ha opplysninger.

Obdusert

Obduksjonen av den døde mannen ble gjort mandag, men dette ga ikke politiet noen nye svar, ifølge politiadvokat Mathiassen.

Mannen ble funnet av en i familien.

I forbindelse med etterforskningen ber politiet om at de som har video eller lignende fra riksvei 7 fra Heradsbygda til Sokna fra perioden torsdag 6. mai klokken 17 til fredag 7. mai klokken 15 om å kontakt politiet på tipstelefon 476 96 400.

(©NTB)