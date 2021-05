Traktorer fra hele landet på vei mot Stortinget

innenriks

– Nå tropper bøndene opp ved Stortinget for å si ifra at vi trenger en satsing på norsk landbruk. For bønder, og for dem som skal inn i næringa, er det helt nødvendig med et inntektsløft, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i en pressemelding.

Traktorene vil ankomme Stortinget klokken 12 tirsdag. Dessuten vil det bli markeringer i alle fylker på samme tid.

Bøndene mener statens tilbud i jordbruksoppgjøret er altfor dårlig. Rammen for tilbudet i jordbruksoppgjøret er på rundt 900 millioner kroner, under halvparten av bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.

(©NTB)