Utvalg anbefaler at AstraZeneca og Janssen blir tilgjengelig utenfor vaksinasjonsprogrammet

innenriks

Ekspertutvalget overleverte anbefalingen til regjeringen mandag.

Utvalgsleder Lars Vorland har tidligere bekreftet til VG at det har vært vanskelig å avgjøre om AstraZeneca- og Janssen-vaksinene skal være tilgjengelige for dem som frivillig ønsker å ta dem dersom de tas ut av vaksinasjonsprogrammet.

Vorland sa på pressekonferansen at utvalget var delt på midten i dette spørsmålet, men at det i praksis ikke vil være mange som vil ta denne vaksinen frivillig. Flertallet mener at dagens smittesituasjon i Norge tilsier at det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby slike valgfrie virusvektor-vaksiner.

Et mindretall i utvalget mener at rent prinsipielt må det veie mer hva individet ønsker enn samfunnets behov. De mener at vaksinene fra AstraZeneca og Janssen kan tilbys på resept til dem som ønsker det, og mener at enkeltindividet selv er best i stand til å vurdere risikoen.

Folkehelseinstituttet anbefaler på sin side ikke at den enkelte selv skal kunne velge Janssen-vaksinen innen koronavaksinasjonsprogrammet.

AstraZeneca-vaksinen ble stanset i Norge 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos vaksinerte.

Samme dag ble Janssen-vaksinen godkjent i Norge og EU, men Norge har fortsatt ikke tatt den i bruk, noe som skyldes nærmere undersøkelser av bivirkninger.

