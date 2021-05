Folk bes holde seg unna rast stillas i Bergen

innenriks

Natt til tirsdag opplyser Vest politidistrikt at presenningen rundt stillaset er delvis demontert og sikret.

– Stillaset er sikret slik at det ikke raser mer, men ikke sikret nok til at det er fri ferdsel i området. Stillasfirmaet har overtatt ansvaret for vakthold og utbedring når dagslyset kommer, melder operasjonssentralen.

Politiet ber folk om å ikke ferdes i området ved Armauer Hansens vei 11 og 13 inntil opprydningen er ferdig.

Det var mandag kveld at en tre meter bred del av et tolv etasjer høyt stillas raste etter å ha løsnet i vinden. Ingen er meldt skadd etter hendelsen.

– Vi fikk melding om at et stillas hadde løsnet fra toppen av en boligblokk. Det hang ut og sto og svaiet da vi kom. Akkurat da vi var på vei for å se hvordan vi kunne sikre det, falt deler av stillaset ned, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til Bergensavisen.

