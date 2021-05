Listhaug valgt til parlamentarisk leder i Frp

innenriks

Listhaug ble i helgen valgt til ny partileder og overtar nå også vervet som parlamentarisk leder etter Siv Jensen.

– Nå starter den viktige jobben fram mot valget. Fremskrittspartiet skal være det blå alternativet med hjerte for vanlige folk, sier Listhaug i en pressemelding.

Hun trekker fram at partiet vil jobbe for et kraftig løft for syke, barn og unge når Stortinget skal vedta revidert budsjett.

Hans Andreas Limi ble i møtet i Frps stortingsgruppe valgt til ny første nestleder i stortingsgruppen, mens Bård Hoksrud ble valgt til andre nestleder.

Limi overtar som en konsekvens av valget som Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson.

