Meteorologen om 17. mai-været: Ha paraplyen parat!

– Vi har en værsituasjon nå framover tilsvarende sommervær, med veldig skiftende vær og temperaturer, sier statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Mens det befinner seg et lavtrykk rundt Skandinavia, er det samtidig et høytrykk ute i Norskehavet ved Island og Svalbard som skaper spenning og usikkerhet.

Derfor er det vanskelig å få et tydelig bilde av 17. mai-været allerede nå, understreker Granerød. Men de foreløpige prognosene viser skiftende vær hvor de høye temperaturene uteblir – og slik er bildet for hele landet.

– Jeg ville hatt paraplyen klar uansett hvor jeg var i Norge, slik det ser ut med dagens prognose, sier han.

20 grader og sol

Men før 17. mai, som i år faller på førstkommende mandag, venter noen dager med varmt og tidvis pent vær i store deler av Sør-Norge.

– Torsdag og fredag blir det ganske høye temperaturer, opp mot 20 grader enkelte steder. Særlig østafjells stikker av med de høyeste temperaturene. Det blir lengre perioder med sol, men man skal ikke se bort fra enkelte regnbyger, sier Granerød.

Også i Trøndelag og på Vestlandet kan gradestokken komme til å vise 20 grader.

I Nord-Norge vil det på de samme dagene også bli skiftende vær, men ikke så høye temperaturer som lenger sør i landet.

– I nord kommer temperaturene i lavlandet til å variere mellom 2–3 grader til 8–10 grader. Det blir lavere temperaturer langs kysten, sier han.

Helgeværet

I helgen ligger det an til et temperaturfall i Sør-Norge, med 10–12 grader og litt mer sammenhengende skydekke.

– Særlig søndagen ser ut til å preges av skiftende vær, sier Granerød.

I nord vil helgen by på perioder med sol, særlig for Nordland. For Troms og Finnmark er det nok mest håp om sol på fredag, med innslag av regnbyger, ifølge Granerød.

– Dette er en typisk sommerværsituasjon, det er vanskeligere å varsle været på sommeren når lavtrykkene er svake, sier meteorologen.

