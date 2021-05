Raymond om skjevfordelingen: – Gode nyheter for gjenåpningen av Oslo

innenriks

– Dette har vi ventet på lenge, og jeg er selvfølgelig veldig glad for at Oslo og andre områder i Norge med høyt smittetrykk får flere vaksiner, sier Johansen til NTB.

24 østlandskommuner med vedvarende høyt smittetrykk skal få 60 prosent flere vaksiner. Det kunngjorde regjeringen onsdag, etter å ha mottatt råd fra FHI.

– Hele Norge står i denne situasjonen sammen – jo fortere vi får ned smitten i de områdene med mest smittetrykk, jo raskere kan vi lette på tiltak og få mer av hverdagen tilbake. Oslofolk har levd med svært strenge tiltak lenge, og det siste halve året har det aller meste vært stengt. At vi nå får flere vaksiner er svært gode nyheter for gjenåpningen av Oslo, sier Johansen.

Det er synlig at vaksiner til bydeler og kommuner med høyt smittetrykk har bidratt til smittereduksjon, sier byrådslederen.

– De siste ukene har vi hatt det høyeste smittetrykket i byen i bydel Grünerløkka, en bydel som har hatt den laveste andelen av befolkningen vaksinert. Så at det er et stort behov for flere vaksiner for å få ned smittetrykket i Oslo, er det ingen tvil om.

(©NTB)