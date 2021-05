Ti nye koronasmittede i Drammen

innenriks

Seks av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste fire, skriver kommunen i en pressemelding onsdag morgen.

Noe av smitten berører Galterud skole. Nærkontakter av smittede må i karantene, men smittesporing er ikke fullført, understreker kommunen.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene.

– Vi er selvfølgelig glade for at gårsdagens smittetall foreløpig ikke ser ut til å være et forvarsel om en markant smittestigning i kommunen. Det er positivt at tallet har sunket, men samtidig ser vi at smittetallene hopper litt opp og ned for tiden, og det er relativt ustabilt, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han er også bekymret for at det er ukjent smittevei blant flere av tilfellene.

– Vi konkluderer aldri på bakgrunn av tall fra enkeltdager. Dersom vi hadde hatt en andel med ukjent smittevei på 40 prosent over tid, hadde vi hatt et stort problem. Da ville det vært umulig å holde oversikt over smittespredningen.

Det er påvist 147 tilfeller i Drammen de siste 14 dagene.

