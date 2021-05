innenriks

Det var i forkant av landsmøte lagt inn en dissens på det nye programpunktet, men landsmøtet endte opp med å støtte innstillingen fra flertallet i programkomiteen.

Høyre går også inn for å liberalisere alkoholpolitikken på flere andre punkter, blant at åpningstidene for alkoholsalg skal utvides og forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted fjernes.

