Høyre går inn for sterkøl i butikk

innenriks

Det ble klart da saken kom opp til votering fredag.

Det var i forkant lagt inn en dissens på det nye programpunktet, men landsmøtet endte opp med å støtte innstillingen fra flertallet i programkomiteen.

Høyre går også inn for å liberalisere alkoholpolitikken på flere andre punkter.

Partiet vil blant annet at åpningstidene for alkoholsalg skal utvides både på Vinmonopolet og i butikk. Det er også ventet at landsmøtet vil gå inn for å fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted.

Vedtakene vekker blandede reaksjoner.

– Høyres vedtak om alkoholpolitikk på landsmøtet er å forlate den norske ansvarlige og solidariske alkoholpolitikken. Vi er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for enkeltmennesker og for samfunnet, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis, en samarbeidsorganisasjon på rusfeltet.

Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening, mener Høyre svekker Vinmonopolet og frykter at konsekvensen kan bli at det unntaket Norge har for Vinmonopolet gjennom EØS, kan ryke.

– Jeg håper det ikke blir en realitet, sier hun.

Frp ønsker derimot Høyre velkommen etter.

– Vi håper nå Høyre vil stemme sammen med Frp i Stortinget, sier forbrukerpolitisk talsperson Silje Hjemdal (Frp).

(©NTB)