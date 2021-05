Tønsberg-ordfører kjempefornøyd med FHI-vurdering

innenriks

Et FHI-utkast som NTB har fått tilgang til, og informasjon som er sendt fra FHI til kommunene i dag, tyder på at Tønsberg havner på lista over såkalte nullkommuner.

– Etter en slik modell lander Tønsberg ut på «stedet hvil». Vi får ikke flere doser enn forespeilet, men blir heller ikke fratatt noen. Vi er fornøyd med at det nå ser ut som FHI og regjeringa lytter til oss i denne saken, sier Rygh Pedersen i en pressemelding.

Tønsberg-ordføreren har vært blant de aller skarpeste kritikerne av den opprinnelige listen over prioriterte kommuner etter regjeringens pressekonferanse onsdag.

– Jeg er kjempefornøyd med at det nå ser ut som at vi får beholde vaksinene våre i Tønsberg, og jeg håper regjeringa går inn for dette, sier hun.

