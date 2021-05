Enda en av mannskapet er brakt til sykehus fra smitteskipet i Narvik

innenriks

Sent lørdag kveld opplyser Narvik kommune at enda en av mannskapet er lagt inn på sykehuset for observasjon.

I alt er dermed fire av mannskapet lagt inn på sykehus. Utbruddet om bord ble avdekket da kommunen gjennomførte medisinsk tilsyn av besetningen torsdag.

– Ingen av de fire som er innlagt på sykehuset er kritisk syke. Allmenntilstanden til de øvrige om bord er ikke kritisk, og vi ser tegn til bedring hos flere av besetningsmedlemmene, skriver kommuneoverlege Sverre Håkon Evju.

For å gjøre det enklere å bistå skipet vil det legge til kai lørdag, opplyser kommunen i en pressemelding. Området rundt skipet blir sperret av.

– Slik situasjonen er på skipet nå, er det mest hensiktsmessig å ta det til en av Narvik Havns kaianlegg. Dette skjer i samråd med kommuneoverlege og rederi, sier Rolf M. Lossius, kommunalsjef for virksomhetsstyring i Narvik kommune.

I alt 16 av de 18 besetningsmedlemmene har testet positivt på covid-19, inkludert avdøde.

(©NTB)