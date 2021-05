FHI-topp: Pfizer-nyhet gjør jobben lettere for kommunene

innenriks

– Det er veldig godt nytt, det skaper en større fleksibilitet rundt kommunenes vaksinasjon hvis de kan ha vaksinedosene hos seg i lengre tid, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Nyheten vil bety en vesentlig endring i praksisen for kommunene. I dag må de bruke opp Pfizer-vaksinedosene innen fem dager etter de har fått dem tilsendt, for etter det må de kastes. Berg tror det særlig vil bety mye for vaksineringsprogrammet i sommer, når det ventes at Norge vil motta veldig mange doser.

– Kommunene kan planlegge med litt mer forutsigbarhet og fleksibilitet, særlig i sommermånedene der kanskje både de som vaksineres og de som vaksinerer, er opptatt med ferieavvikling.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier til NTB at nyheten ikke vil medføre noen umiddelbare endringer i distribusjonssystemet som finnes i dag. Han kaller det også svært gode nyheter at EMA nå går god for lengre lagring i kjøleskap.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NTB at nyheten ikke vil være veldig avgjørende for det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket er svært fornøyd med at dokumentasjonen EMA baserer seg på er veldig god.

– Det er viktig at dokumentasjonen er solid slik at vi kan være sikre på at effekten av vaksinen er like god, Madsen til VG.

(©NTB)