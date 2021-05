Pandemien har nådd Snåsa

innenriks

Ifølge Trønder-Avisa gjelder det en kvinne som arbeider i en barnehage.

– Det er nok en del i karantene på arbeidsplassen, sier kommuneoverlege Ulf Seljelid til avisa.

Kommunen opplyser sent søndag kveld at den smittende har arbeidssted på Vinjebakken barnehage, og at smitten også har tilknytning til Snåsa skole.

Alle nærkontakter skal i karantene og blir kontaktet av TISK-teamet, og blir bedt om å teste seg. Det er igangsatt smittesporing, melder kommunen på sine nettsider.

Både ansatte og førskolebarn ved barnehagen er satt i ventekarantene, samt ansatte og elever i 5. og 8. klasse ved Snåsa skole.

Nå er det bare kommunene Røyrvik, Leka og Namsskogan som ikke har registrert smitte i Trøndelag.

Ordfører Arnt Einar Bardal (Sp) er ikke overrasket.

– Ja, det måtte jo nesten skje. Jeg tenker at vi har vært heldige lenge. At det til slutt skulle bli vår tur har vi regnet med, sier ordføreren til Adresseavisen.

Kommunens kriseledelse har foreløpig ikke varslet om nye tiltak for gjennomføringen av 17. mai-feiringen i kommunen etter smittetilfellet.

(©NTB)