Redningshelikopter prøver å løfte strandede ned fra Galdhøpiggen

De to skulle ned til turisthytta Spiterstulen i Visdalen på 1.100 meter over havet, men gikk feil og meldte fra om at de ikke kommer seg videre, opplyser Innlandet politidistrikt på Twitter.

Klokka 21.20 heter det at Norsk Luftambulanse forsøker å løfte de to ned fra fjellsiden. Bakkemannskapene jobber seg også oppover lia, i tilfelle helikopteret må oppgi forsøket på grunn av tåke.

– Redningsressurser er varslet for å lokalisere de to og hjelpe dem ned, skrev politiet i 19.30-tiden.

Politiet ble varslet klokken 18.15. Ifølge Yr.no var det i 19.30-tiden seks kuldegrader på Galdhøpiggen, men temperaturen føles som minus tretten. Det var noe nedbør og nordlig vind på 8 meter i sekundet. På Spiterstulen var det et par plussgrader, litt regn og roligere vindforhold.

Det er også varslet om betydelig snøskredfare i Jotunheimen. Tidligere på dagen gikk det et snøskred fra Lauvnostinden i fjellområdet Dyrhaugstindane i Hurrungane lenger vest i Jotunheimen.

