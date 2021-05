Tix: En ære å få feire 17. mai i Rotterdam

innenriks

De fem hilste med flagg og stemte i på «Norge i rødt, hvitt og blått».

– Det er en ære å få lov til å feire 17. mai her i Rotterdam. Vi skal representere landet vårt i det som er våre største lidenskaper og yrker. Vi er beæret over at hele Norge skal sitte hjemme og følge med, sier Andreas Haukeland, alias Tix, til NTB.

For første gang feirer han 17. mai i utlandet.

– Fett, konstaterer den norske artisten.

Tix framfører «Fallen Angel» i årets Eurovision Song Contest. Norge er i første semifinale, som går av stabelen tirsdag kveld. De ti beste herfra går til finalen lørdag.

