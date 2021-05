Johansen spår gjenåpning – men advarer om uforutsigbarhet

innenriks

Antallet nye koronasmittede falt med 22,2 prosent i uke 19, ifølge kommunens egne tall. Sammenhengende har Oslo kommune hatt nesten to måneder med fallende smittetall.

– Dette kommer ikke av seg selv. Det betyr jo at vi har valgt riktige tiltak til riktig tid, at oslofolk gjør en stor innsats, og at gjenåpningen treffer bra, sier Johansen til NTB.

Advarer

Det er flere usikkerhetsfaktorer i bildet. Antallet som tester seg har falt noe, og smittetallene fra 17. mai-helgen får man ikke på noen dager. Likevel er det mye som peker på at neste trinn i gjenåpningen av Oslo blir varslet på en pressekonferanse kommende fredag.

– Byrådet vil diskutere dette de neste dagene. Det er viktig å prioritere barn og unge, men også viktig med tiltak for å senke arbeidsledigheten, sier Johansen.

Han kommer imidlertid med en advarsel om hvor lite som skal til før det snur.

– Da vi traff tøffe tiltak i januar, på grunn av den britiske virusvarianten, hadde vi planer for gjenåpning. Vi trodde at uka etter ville vi kunne åpne opp igjen, og så skjedde det motsatte. Det ligger en stor uforutsigbarhet her, sier byrådslederen.

Utålmodig

Hovedstaden står midt i trinn to av sin gjenåpningsplan. Serveringssteder, treningssentre, aktiviteter og flere typer kulturinstitusjoner står i planen for trinnet. Johansen vil likevel ikke forskuttere noe.

– Det er jo mange steder som man skulle ønske kunne åpne nå. Generell idrett, trening, servering, kultur, aktiviteter, kino og så videre har alle sine talspersoner, sier han.

I tillegg venter Johansen utålmodig på regjeringens endelige beslutning om ytterligere omfordeling av vaksiner til de hardest rammede kommunene. Den omfordelingen kan tidligst begynne i uke 23.

(©NTB)