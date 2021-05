NRK flytter hovedkontoret fra Marienlyst til Ensjø

innenriks

Den nye tomten koster 800 millioner kroner.

Det var NRKs generalforsamling ved kulturminister Abid Raja (V) som ga NRK fullmakt til å kjøpe tomten.

– NRK er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Nå og i årene som kommer, er utfordringen å treffe norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked. For å lykkes må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Et moderne hovedkontor på Ensjø, øst i Oslo vil bli et viktig bidrag til dette, sier Raja.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er storfornøyd med at det blir Ensjø som neste stoppested for NRK.

– Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et framtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor. Det blir viktig for NRKs videre utvikling som allmennkringkaster og fellesarena i det norske samfunnet, sier Eriksen.

Grunnet regulering og prosjektering er det ikke klart når NRKs nye hovedkontor står ferdig.