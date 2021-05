Smitteutbrudd på internatskole utenfor Bergen

innenriks

I alt er det 129 elever ved skolen, som eies av Misjonssambandet og har elever fra hele landet. De fleste av dem bor på internatene som ligger på skoleområdet i Bjørnafjorden kommune.

– Det er tre bekreftede smittetilfeller per nå, sier rektor Henning Iversen ved Kongshaug Musikkgymnas til Norge IDAG tirsdag kveld.

Senere er antallet justert opp til fire.

– Dette er hurtigtester som vil bli endelig bekreftet eller avkreftet i morgen. Men, vi forholder oss som at dette er positive tester, sier Iversen til Norge IDAG sent tirsdag.

I et informasjonsskriv til foreldrene forteller rektoren at han har vært i møte med kommunen tirsdag kveld. Konklusjonen er at det er mulig skolen har hatt smitte i en hel uke, skriver avisen.

