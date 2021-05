Lørenskog-saken: Politiet undersøker funn ved Langvannet

innenriks

– Politiet fikk i dag melding fra brannvesenet om at det var gjort funn av et uidentifisert materiale ved Langvannet i Lørenskog. På bakgrunn av meldingen iverksetter politiet sikring, og videre undersøkelser av materialet. Det er foreløpig for tidlig å si noe mer om hva materialet er, og om funnet kan settes i sammenheng med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Ifølge avisa ble materialet funnet av en fotograf fra avisen som tilfeldigvis befant seg i området. Han sier han ikke vet hva det var, men at han syntes det kunne minne om menneskehår, og at han umiddelbart kontaktet brannvesenet som øvde i nærheten.

Kort tid senere ble to kriminalteknikere sendt fra politihuset i Lillestrøm, og på stedet ble materialet sikret. Politiet understreker at de på nåværende tidspunkt ikke kan knytte funnet til den såkalte Hagen-saken.

Politiet har tidligere gjort flere søk i Langvannet i forbindelse med etterforskningen av forsvinningssaken, der ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Han nekter for å ha hatt noe med konas forsvinning å gjøre. I tillegg er en mann i 30-årene siktet for grov medvirkning til frihetsberøvelse. Også han nekter straffskyld.

