Regjeringen skjevfordeler vaksiner til 24 østlandskommuner

De 24 kommunene ligger alle i fylkene Oslo og Viken, og vil få om lag 60 prosent økning i andel doser fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

I alt 309 kommuner får om lag 35 prosent færre doser i juni og juli, og skal ta igjen det tapte i slutten av juli. 23 kommuner, deriblant Kristiansand og Trondheim, slipper å avgi doser. Norge vil få om lag 4,5 millioner vaksinedoser i løpet av de tre sommermånedene.

– Den viktigste grunnen til at regjeringen går inn for en omfordeling av vaksiner, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere. Det vil komme alle til gode, sier helseminister Bent Høie (H).

Melder om utfordringer

Beslutningen om vaksineomfordeling ble først kunngjort 12. mai, men 18. mai fikk regjeringen svar på et spørsmål som var blitt sendt ut til statsforvalterne.

Kommunene som vil få færre doser, vil måtte ta igjen etterslepet i siste halvdel av juli og august. Over halvparten av disse kommunene har svart at dette ikke byr på noen problemer, men enkelte rapporterer om flere utfordringer:

* At de ikke klarer å skaffe nok personell til forsvarlig vaksinasjon i ferietiden i ukene 29–31

* At vaksinering er ressurskrevende, og særlig krevende i sommerferien

* At de må beordre fra planlagt ferie

* At planlagt kapasitet for juni måned blir mindre utnyttet

* Innkalling og logistikk pga. ferie/fravær i befolkningen

I tillegg har flere av kommunene sagt ifra at de er sterkt imot skjevfordelingen i utgangspunktet.

Tilbyr hjelp

Høie understreker at regjeringen, Helsedirektoratet og statsforvalterne allerede er i gang med å se på mulighetene for å bistå kommunene som sier de vil få problemer.

– Flere av statsforvalterne melder at de har tatt kontakt med disse kommunene for å se på løsninger og sikre at de får nok personell. De ser også på muligheten for å sikre samarbeid på tvers av kommunene. Vi håper også at noen av kommunene som blir noe tidligere ferdig, kan vise solidaritet andre veien og hjelpe de kommunene som har sagt fra seg noe av sin vekst i vaksinedoser, sier statsråden.

Samtidig understreker han at å vaksinere de mest utsatte områdene gir gevinst for landet som helhet.

– Det er de kommunene som har minst risiko for utbrudd, og i veldig stor grad konfrontert utbrudd raskt hvis de har kommet, som får færre doser. Og en del av utbruddene som har kommet andre steder, har kommet fra områder med mye smitte. Derfor har det en verdi å redusere risikoen for smitte i det sentrale østlandsområdet, sier helseministeren.

Gjenåpning uklart

I alt 166 av kommunene har svart at de vil kunne vaksinere ekstra i ukene 29–31. Hensikten med omfordelingen er å begrense smittespredningen mest mulig og sikre raskest mulig samlet gjenåpning av landet.

Nøyaktig hvor stor effekt skjevfordelingen vil ha på gjenåpningsplanen tør imidlertid verken Høie eller Folkehelseinstituttet å anslå.

– Vi bruker ikke datoer i denne sammenhengen. Men vi må jobbe med de faktorene som sørger for at vi kan åpne tidligere, som er å begrense smittespredningen og sikre at helsevesenet ikke blir overbelastet, sier helseministeren.

