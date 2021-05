Tix: Nå har jeg egentlig vunnet

innenriks

Norge ble lest opp som aller første land av de ti som gikk videre fra tirsdagens Eurovision-finale. Dermed blir Tix å se på scenen i lørdagens finale.

– Det er det største jeg har opplevd. Ferdig. Punktum. Takk, var hans første reaksjon direkte på NRK etterpå.

Han forteller at han mistet lydproppen i øret underveis.

– Og i det siste refrenget kunne jeg høre publikum i Nederland synge med på låten, sier Tix.

Fram mot finalen lørdag forteller den norske artisten at han skal gjøre akkurat det samme som fram mot semifinalen.

– Men som dere har skjønt på meg, så pleier jeg å toppe det litt for hver gang, sier Tix.

For 200 millioner mennesker

Han betegner det å gå videre i seg selv som en seier.

– Nå har jeg egentlig vunnet. Nå skal jeg faktisk få lov til å spille låten min en gang til, i finalen. Og det er det største man kan gjøre, for nå er det 200 millioner mennesker som skal høre meg formidle det budskapet som jeg virkelig, virkelig brenner for, sier den finaleklare artisten.

Han takker folk hjemme i Norge som heiet på ham.

– Etter en helt karriere hvor det føles som at jeg har jobbet i motbakke, så føltes det endelig som jeg var på hjemmelaget, sier han.

Slutten? Det kan du bare glemme!

Under et intervju med norsk presse etter showet, røpet Tix at han har planlagt det han nå holder på med, siden 2016.

– Det var da jeg begynte å planlegge slutten på Tix.

– Så dette er slutten? spør NTB.

– Nei, det kan du bare glemme! svarer den 28-årige artisten.

«Fallen Angel» er skrevet av Andreas Haukeland – kjent som Tix – sammen med Mathias Haukeland og Emelie Hollow.

Før semifinalen lå låten på sjuendeplass hos spilleselskapene, ifølge den samlede oversikten til Eurovisionworld.

Sverige også med

Ti land gikk videre fra tirsdagens semifinale. I tillegg til Norge var det Israel, Russland, Aserbajdsjan, Malta, Litauen, Kypros, Sverige, Belgia og Ukraina.

Under en pressekonferanse etterpå ble det klart at Norge er i andre halvdel av lørdagens finale.

Den andre semifinalen går av stabelen torsdag, og også der kvalifiserer ti land seg. De får selskap i finalen av arrangørlandet Nederland og «de fem store» i EBU – Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia.

Alle showene holdes i arenaen Rotterdam Ahoy.