innenriks

LO-kommunes leder Mette Nord sier at streikeuttaket er preget av koronapandemien.

– Både skole, barnehage og SFO skal jobbe som vanlig. Vi mener at de har vært gjennom så krevende tider at det vil være galt å ramme dem ytterligere. I tillegg skjermer vi vaksinasjonsprogrammet som er så utrolig viktig for så utrolig mange, sier Mette Nord.

Lønnsoppgjøret 2021 er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om lønnstillegg.

