Biskoper advarer mot abort som valgkampsak

– Etiske, medisinske og sosiale kriterier bør legges til grunn når de folkevalgte fastsetter kriterier og prosedyrer for senabort. Dette er vanskelige dilemmaer som fortjener å bli diskutert skikkelig, og ikke bli brukt som markeringssaker i valgtaler, sier preses Olav Fykse Tveit i en pressemelding.

Han legger til at et samfunn med legal adgang til abort er bedre enn et samfunn uten.

– Derfor kreves det en lovgivning knyttet til abort. Men lovverket i seg selv løser ikke det etiske dilemmaet ved abort, sier Tveit.

I biskopenes nye uttalelse peker de på at flere sykdomstilstander og kromosomavvik oppdages etter 12. uke.

