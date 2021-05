innenriks

– Vi kommer til å være positive, sier Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud til NTB.

Han bekrefter at Frp nå har bestemt seg for å støtte EUs fjerde jernbanepakke. Dermed ligger alt til rette for at det blir flertall i Stortinget for norsk tilslutning til den store jernbanereformen.

– Vi mener jo at det er bra med konkurranse på jernbanen, sier Hoksrud.

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling i saken tirsdag neste uke.

(©NTB)