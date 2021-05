Raymond Johansens beskjed til dem som er engstelige for mer gjenåpning

innenriks

Johansen kalte det en gledens dag da han kunne varsle omfattende lettelser fra neste onsdag.

– Men det er nok også dem som kan bli litt engstelige av dette, og som kan være bekymret for om vi åpner for mye. Det synes jeg vi skal ha stor forståelse for, sa byrådslederen.

– Mange er redde for å bli smittet, også blant dem som ikke har blitt vaksinert. Folk skal tilbake på jobb, i for eksempel serveringsbransjen, og kan være bekymret for at de nå skal være rundt mange mennesker, la han til.

Johansen oppfordret videre alle til å vise hensyn til hverandre i gjenåpningen av hovedstaden.

