110 smittede i Hammerfest: – Vi har ikke kontroll

I tillegg til at det er 110 smittede personer, sitter over 1.000 personer i ventekarantene eller karantene. Det bor 11.300 personer i Hammerfest, som betyr at hver tiende person i kommunen sitter i karantene.

– Det her er en veldig alvorlig situasjon. Jeg kan ikke få presisert det nok. Vi har ikke kontroll, og vi forventer at det vil pågå over tid og at det kommer til å bli mange flere smittede, sa ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

– Vi anbefaler nå at alle som har vært rundt i Hammerfest siste uke, om å følge med på symptomer, kontakte om de får symptomer og holde seg hjemme, fortsatte hun.

– Dette utbruddet fryktet vi at skulle overgå tidligere smitteutbrudd, og det ser vi at det gjør.

– Vi forventer mange flere smittede. Hvor det stopper, er bare å spå, sier kommuneoverlege Aud Marie Tandberg.

