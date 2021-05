Oljeministeren tar Lan Marie Berg i forsvar med kraftsalve på Facebook

innenriks

Etter at skjermbilder av hetsen Oslo-politikeren har fått i sosiale medier i det siste ble delt på Facebook i helgen, fikk Tina Bru nok.

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», skriver oljeministeren på Facebook.

– Jeg skrev den statusen i affekt. Det bare rant over. Jeg håper jeg kan vise at vi som på ingen måte deler hennes politiske utgangspunkt, likevel ikke vil finne oss i at en kollega blir utsatt for sånt, sier Bru til NRK.

– Det er en blanding av rasisme, kvinnehat, og den polariserende klimadebatten, sier Bru til Dagbladet.

(©NTB)