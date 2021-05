Tix i testkø med italiensk vinnerband

innenriks

Andreas Haukeland, alias Tix, endte på en 18. plass i finalen lørdag.

– Jeg er veldig stolt over at budskapet mitt har nådd ut til 200 millioner mennesker, sier han til norsk presse før avreise.

– Og så er det slik at de som trenger budskapet mest, heldigvis ikke er så mange. Men jeg er veldig glad for at de har fått det, sier 28-åringen.

Fikk meldinger

Artisten forteller at han fikk en del meldinger rett før han skulle på scenen.

– De skrev ganske detaljerte meldinger om hvordan jeg kan ha reddet liv, både den kvelden og tidligere kvelder, sier Tix.

Nå venter hjemmekarantene i Norge.

– Jeg skal fortsette som vanlig. Denne bussen her slutter aldri å rulle. Jeg har da noen sommerlåter jeg må få ut, et album jeg skal lage og et Oslo Spektrum jeg skal fylle et par ganger, sier artisten.

– Og så har jeg litt søvn jeg skal ta igjen, legger han til.

Stolt av arbeidet

NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen sier han er stolt av den jobben den norske artisten har gjort.

– Andreas Haukeland har lagt ned et solid arbeid, og budskapet og historien hans har truffet og hjulpet tusenvis av enkeltmennesker. Han har vunnet over mobberne og kritikerne, og Norges største popstjerne har blitt større med MGP og Eurovision, sier Karlsen.

Den italienske vinnerlåten heter Zitti e buoni», eller «Hold kjeft og oppfør deg».

Vinnerlåten har intro som gir assosiasjoner til White Stripes. Bandet Måneskin har valgt sitt navn fordi bassist Victoria De Angelis har dansk som morsmål.

