Norwegian-aksjen falt kraftig

innenriks

Oslo Børs suspenderte handelen med Norwegian-aksjen i perioder tirsdag. Verdien falt opptil 37 prosent. Aksjen ble omsatt helt ned til 14,50 kroner mot fredagens sluttkurs på rundt 23 kroner.

Da børsen stengte hadde prisen steget til 18,90 kroner, om lag 18 prosent under fredagens sluttkurs.

Nedgangen kommer som følge av at flyselskapet har sluttført kapitalinnhentingen som planlagt for å redde virksomheten. Mye av de friske pengene som nå kommer inn i selskapet, kommer fra utstedelse av nye aksjer, og fra torsdag vil det være over 700 millioner noterte aksjer i Norwegian mot dagens 42 millioner, skriver Finansavisen.

Fredriksen største eier

De nye aksjene som er utstedt i den rettede emisjonen, er solgt til en pris av 6,26 kroner stykket, altså godt under kursen på rundt 19 kroner tirsdag ettermiddag.

Med friske midler fra milliardær John Fredriksen og flere andre kjente investorer på listen over Norwegians nye storeiere, vil selskapet også ha oppfylt kravene fra irske og norske domstoler om restrukturering. Dette vil igjen utløse det statlige hybridlånet Norwegian ble lovet i krisepakken fra regjeringen i vinter.

Dermed kan Norwegian onsdag markere at det siste årets kamp for å unngå en dundrende konkurs med flere titalls milliarder i gjeld er en tilbakelagt periode. Framover vil det betydelig slankere flyselskapet konsentrere driften om innenrikstrafikk og ruter mellom Norge og destinasjoner i Europa.

Datterselskap konkurs

Langdistanserutene, med de svært kostbare flyene som har voldt Norwegian mye hodebry, er nå også et tilbakelagt stadium.

Tirsdag kom det også melding om at Norwegians svenske datterselskap begjærte seg konkurs, skriver svenske Dagens Industri.

Begjæringen er en del av den samme planen om restrukturering av flyselskapet og kommer i rekken av at mange andre datterselskaper av Norwegian i utlandet er slått konkurs eller lagt ned.

Det svenske selskapet har ingen ansatte, og konkursen får ingen betydning for driften i flyselskapet.

