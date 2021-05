Norwegian-aksjen ned over 30 prosent

innenriks

Kursen investorer er villige til å handle Norwegian-aksjen for, stupte kraftig da handelen ble åpnet, skriver Dagens Næringsliv.

I 13.45-tiden var aksjen ned 37 prosent og ble handlet til nivåer rundt 14,50 kroner. Siste sluttkurs mandag var rundt 23 kroner.

Norwegian-aksjen ble først handlet klokken 13.15 tirsdag, skriver E24. I løpet av de få sekundene aksjen kunne handles, falt den 30 prosent før den automatiske sikringen ble utløst.

I de små handelsvinduene investorene har fått, har aksjen falt ytterligere.

Før børsåpning tirsdag opplyste flyselskapet om fordelingen av aksjer i kapitalinnhentingen som selskapet har gjennomført.

Det ble klart at milliardær John Fredriksen gjennom selskapet Geveran Tradin blir største aksjonær i selskapet med rundt 20 prosent eierandel.

Den automatiske sikringen har slått inn flere ganger. Den skal sørge for investorer får tid til å hente ny informasjon.

Oslo Børs grep selv inn i 10-tiden tirsdag for å undersøke ordrene. I en børsmelding henviste de til regelverket for udekket shortsalg.

Til E24 sier Oslo Børs at regelverket er relevant for saken, men at de likevel ikke mistenker udekket shortsalg i Norwegian-aksjen. Finanstilsynet vil ikke kommentere saken.

