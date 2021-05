Bergen forlenger koronatiltakene

innenriks

– Nå tror vi at vi kan se enden på denne runden med strenge lokale tiltak, sa byrådsleder i Bergen Roger Valhammer (Ap).

Men helt klar til å bli med trinn 2 av den nasjonale gjenåpningen nå er likevel ikke Bergen.

– Vi trenger noen hverdager til å sjekke om de lave smittetallene har kommet for å bli, sa byrådslederen.

– Derfor forlenger vi vår lokale koronaforskriften med de samme tiltakene vi har i dag, til og med søndag, sier Valhammer.

Bergen fortsetter med følgende regler:

* Maksimalt fem personer på besøk i private hjem, med de unntakene som gjelder for dem som er beskyttet.

* Innendørs treningskamper, kamper og cuper for barn og unge under 20 år kan ikke gjennomføres.

* Maks ti personer på idrett- og kulturarrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

* Serveringssteder skal holde oversikt over besøkende og forsikre seg om at gjestene kan overholde en meters avstand. Musikken må være slik at man kan snakke sammen på avstand.

* Det er plikt til å bruke munnbind når det er fare for at enmetersregelen ikke kan overholdes.

* Skolene og barnehagene fortsetter på gult nivå ut uken.

– Går dette rett vei, kan vi lette enda mer opp neste uke, slik at det fra mandag kun vil være de nasjonale reglene som gjelder i Bergen.

Tolv nye smittede

Det siste døgnet er det registrert tolv nye smittede i Bergen. Det er sju flere enn dagen før, og fem flere enn samme dag i forrige uke.

– Når det gjelder forrige trinn av gjenåpningen, rakk vi omtrent ikke å få med oss dette før vi måtte stramme inn. Hvis alle fortsetter å gjøre en innsats i Bergen, kan Bergen få være med på dette trinne, selv om noe av det utsettes i fire dager, sa byrådslederen.

(©NTB)