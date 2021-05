Norske utenlandsstudenter slipper å betale for karantenehotell

innenriks

Det opplyser regjeringen i en pressemelding onsdag. Endringen trer i kraft fra 27. mai.

– Smittesituasjonen endres raskt, og vi må tilpasse regelverket for hvem som skal være på karantenehotell tilsvarende. Nå er det smittesituasjonen i landet du befinner deg i som avgjør om du må i karantene eller ikke, og hvor lenge du må være der, sier justisminister Monica Mæland (H).

Glade studenter

Ansa jubler over nyheten. Tidligere måtte studenter ut med en egenandel på 5.000 kroner ved et opphold på karantenehotell.

– Vi har hatt gråtende studenter på telefonen etter de nye karantenereglene ble lagt fram. Så det er nok mange norske studenter over hele verden som blir svært takknemlige og glade for denne nyheten fra regjeringen, sier president Morgan Reza Rashidi Alangeh i Ansa.

Ifølge Alangeh har mange norske utenlandsstudenter i praksis opplevd at grensene til Norge som følge av egenandelen.

Frp fornøyd

– Derfor er vi veldig glade for at regjeringen har lytte til våre innspill, sier han.

Også leder av utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen (Frp), er fornøyd med nyheten.

– Meget bra at regjeringen tok til fornuft. Sendte skriftlig spørsmål om dette på fredag og ba regjeringen ta denne regningen, og er glad for at statsråden lytter, skriver han i en kommentar.