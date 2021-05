Raymond Johansen håper å gjenåpne Oslo ytterligere 10. juni

innenriks

Onsdag kan Oslo-borgere igjen ta seg en øl på en pub eller utested, for første gang på over et halvt år.

Dette kan føre til en smitteøkning i hovedstaden, sier Johansen, som likevel er optimistisk for den videre gjenåpningen av byen,

– Jeg håper det går slik at vi kan ta ytterligere lettelser etter 10. juni, sier byrådslederen til Aftenposten.

For skulle det bli en økning i smitten, er det ikke dermed sagt at den videre gjenåpningen står i fare, sier han.

– Det vil være helheten. Det er smittetallet, innleggelser og vaksinasjonstakten som avgjør. Når de eldste er vaksinert, har dødeligheten gått ned. Det er bra. Vi har godt tempo på vaksineringen. Det gjør at vi tåler noe høyere smittetall, fordi de yngre som blir smittet ikke blir så syke, sier Johansen.

