Stensland: Alle bør ta koronavaksinen når de får tilbudet

– Jeg mener vaksinasjon er viktig og har valgt å takke ja til tilbudet. Det var ikke en enkel beslutning, jeg merker at mange er kritiske. Men når jeg har tatt den, må jeg stå i det, sier Stensland til pressen utenfor Akershus festning, der vaksineringen av stortingspolitikerne finner sted onsdag og torsdag.

Beslutningen om å prioritere de folkevalgte i vaksinekøen har blitt sterkt kritisert av flere. Kulturminister Abid Raja (V) vil takke ja, men er redd for å få hets i sosiale medier, skriver VG.

– Dette er vurderinger som andre har gjort. Vi har fått tilbudet, og jeg mener at jeg spesielt som helsepolitiker har et ansvar for å ta imot vaksinen når jeg blir tilbudt det, sier Stensland.

Helseminister Bent Høie (H) er blant dem som har valgt å ikke ta vaksinen denne uken.

– Han har sikkert sine grunner for å si nei. Det at jeg er her og han ikke, er vel et signal. Jeg stemmer med føttene. Når denne beslutningen er tatt, selv om den er omstridt, så følger vi den¸ sier Stensland.

Det var flere stortingsrepresentanter som kom til Akershus festning for å bli vaksinert onsdag formiddag, men kun et fåtall snakket med pressen. En av dem var Fremskrittspartiets Jon Georg Dale.

– Jeg har det fint. Vaksinen ser ikke ut til å ha hatt noen bivirkninger på meg, sa han til det frammøtte pressekorpset.

Både Stensland og Dale oppfordrer alle til å ta vaksine når de får tilbudet. Frp-leder Sylvi Listhaug er blant dem som har takket nei.

– Når de får tilbudet anbefaler jeg alle å takke ja, og så forstår jeg at det er noen som velger ulikt, spesielt i lys av diskusjonen vi har nå, sier Dale.

Han har stor forståelse for at andre, spesielt i førstelinjen, ønsker å få vaksine fortest mulig, og mener det viktigste er å få opp tempoet i vaksineringen.

