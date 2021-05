Bil klemt mellom to trikker i Oslo

innenriks

– Fører av bilen er undersøkt av ambulanse på stedet og har ikke behov for videre oppfølging av helse, skriver oslopolitiet på Twitter klokken 8.46 torsdag morgen.

Det var like etter klokken 8 at politiet fikk melding om at en personbil hadde kommet i klem mellom to trikker i ved trikkeholdeplassen Doktor Smiths vei i Grefsenveien i Oslo.

Brannvesenet jobbet en stund med å få frigjort bilen, og det var store trafikale problemer på stedet som følge av ulykken.

Føreren av bilen er en kvinne.

Politiet skriver på Twitter at de oppretter sak og at bilføreren får beslaglagt førerkortet.

