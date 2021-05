Koronatiltakene stjal jobben fra mange innvandrere

innenriks

Den norske innvandrerbefolkningen er overrepresentert i de næringene som ble mest rammet av koronatiltakene. Dette gjelder blant annet jobber i restauranter og hoteller. I tillegg sjåfører, de som jobber i rengjøring og i utleie av arbeidskraft.

SSB har i den nye rapporten om innvandrere sett på antall sysselsatte og yrkesstatus i fjerde kvartal i 2019 sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.

Unge og innvandrere

Blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var det registret at henholdsvis 29 og 30,7 prosent jobbet i de mest koronautsatte næringene i siste kvartal i 2019. Blant befolkningen ellers var andelen 13 prosent.

Dette er utvilsomt en sterkt medvirkende årsak til at disse befolkningsgruppene hadde større andeler ikke-sysselsatte i 2020 enn den øvrige befolkningen, ifølge SSB.

Samtidig ser man at personer i tjueårene er de som er mest rammet. Det stemmer overens med befolkningen ellers også. For alle er nedgangen størst for de under 25 år.

– Dette påvirker derfor spesielt norskfødte med innvandrerforeldre, ettersom hele 55 prosent befinner seg i aldersgruppen 21–29 år, ifølge rapporten.

Lav utdanning

Det er flest av dem med lav utdanning som var uten jobb på slutten av 2020. Både blant innvandrere og nordmenn med innvandrerforeldre er det en større andel som kun har grunnskolen.

– Utdanning virker i denne sammenheng inn på sysselsettingen ved at de med kun grunnskole er sterkere representert i de næringene som er blitt mest berørt av koronatiltakene, skriver forsker Bjørn Olsen, som står bak SSB-rapporten.

Ifølge SSB er det også stor forskjell knyttet til den geografisk bakgrunnen de forskjellige har. Siste kvartal i fjor ligger afrikanske innvandrere høyest med 14,4 prosent, men også blant de fra Øst-Europa og Asia var mange uten jobb, med henholdsvis 13 og 12,5 prosent. Norden og de fra Vest-Europa ligger langt under.

Ansiennitet spiller også inn i forbindelse med permittering og oppsigelse. De som har bodd i Norge i mer enn ti år, ligger under snittet blant de innvandrere som er uten jobb i 2020.