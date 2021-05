innenriks

Dersom partene i de tre meklingene ikke blir enige, går flere tusen lærere og helsearbeidere landet over ut i streik fra torsdag.

Ved 23-tiden onsdag var det fortsatt stor avstand mellom partene, opplyste riksmekler Mats Ruland til NRK.

– Status er at alle tre meklingene pågår, at partene fortsatt sitter i møter og at de jobber med å finne en løsning på de temaene som er i meklingen, sa Ruland.

Han antydet da at meklingen nok drøyer utover natta.