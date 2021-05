Femte dag på rad med tosifret antall smittede i Drammen

innenriks

Dette er femte dag på rad med flere enn ti nye smittetilfeller i Drammen.

– Disse dagene har vi et gjennomsnitt på 14 nye smittetilfeller. Dette gir et klart bilde av at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Andelen smittede med ukjent smittevei har de siste to ukene ligget på sju prosent, som er lavere enn hvordan det har vært tidligere denne våren.

– Det er viktig at vi klarer å holde andelen med ukjent smittevei så lav som mulig. Nå gjenåpner flere deler av samfunnet igjen, og vi ønsker virkelig ikke spredning av smitte som ikke lar seg spore. Da skal det ikke så mye til før smittespredningen virkelig skyter fart igjen, med de konsekvensene dette kan ha, sier Johannessen.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 179 nye smittetilfeller. Dette er det høyeste tallet siden 29. april.

