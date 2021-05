Leteaksjon i Agder fortsetter langs land

innenriks

De to savnede er norske statsborgere og voksne.

En båt ble funnet halvveis nedsunket sørøst for Lindesnes i 18-tiden onsdag, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge, som har fått opplysninger som setter de to mennene i sammenheng med båten.

Søket startet i 12-tiden torsdag. Et politihelikopter, flere redningsskøyter og en politibåt deltok i søket torsdag kveld. Søksområdet var da utvidet noe østover, ifølge Hovedredningssentralen.

Klokken 22.40 opplyste Hovedredningssentralen at båtene som deltok i søket, var dimittert ettersom det var blitt mørkt og flere områder var godt gjennomsøkt.

Søket fortsetter på land så lenge det er mulig natt til fredag, før det vil starte opp igjen om morgenen. Ifølge Hovedredningssentralen er det ikke lenger sannsynlighet for at de to savnede har overlevd hvis de har havnet i sjøen. Søket fortsetter derfor langs land i tilfelle de har klart å komme seg opp på land.

Hypotesen redningsmannskapene jobber ut fra, er at de to mennene har vært i båten, men dette er ikke bekreftet. Ifølge Fædrelandsvennen var det en bekjent av de to som tok kontakt og opplyste at de ikke var gjort rede for.

Det er blitt søkt ved hytter, holmer og skjær. Politiet og Hovedredningssentralen har fått hjelp fra Røde Kors og Norske Redningshunder, samt andre frivillige.

– Nå skal vi også kalle ut noen roverspeidere så vi har noen i bakhånd om dette varer utover natta, sier Geir Ljungqvist i politiet til Lindesnes Avis.

