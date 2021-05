Opposisjonen enig om stor utvidelse av erstatningen til pelsdyrbønder

innenriks

Det kommer fram i en innstilling fra Stortingets næringskomité fredag, der NTB har fått innsyn i merknader fra opposisjonspartiene. Saken skal opp til behandling i plenum 3. juni.

– Vi har hatt forhandlinger for å søke en løsning som fungerer for pelsdyrbøndene, slik at vi nå kan sette et punktum for denne saken, sier saksordfører Bengt Rune Strifeldt (Frp) til NTB.

Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringen i juni 2019, men spørsmålet om hvor mye bøndene skal få i kompensasjon har vært bestridt siden.

– Det er et ganske alvorlig grep Stortinget gjør når vi innfører et forbud mot en næring. Vi var med på det, med tanke på dyrevelferd, men også tydelige på at man må gjøre opp å en ordentlig måte, sier Terje Aasland (Ap).

Flere bønder

Den nye erstatningsordningen vil blant annet omfatte flere bønder enn før, blant annet fordi ordningen vil omfatte eiere som har investert i pelsdyranlegg som er utleid.

I tillegg skal alle bønder som holdt pelsdyr etter 1. januar 2015, og eide et anlegg for hold av pelsdyr 15. januar 2018, omfattes av ordningen. I den gamle ordningen var det kun bønder som hadde dyr i anlegget sitt i begynnelsen av 2018, som fikk erstatning.

– Samlet sett dreier det seg om i underkant av 300 bønder, fordelt på mink- og reveoppdrett, sier Aasland.

Skattefritt

I tillegg vil regelverket endres, slik at erstatningsutmålingen tar utgangspunkt i teknisk takst av anlegg og driftstilbehør. Forslaget til opposisjonen innebærer også at hele erstatningen skal være skattefri, samt en bedre dekning av saksomkostningen til bøndene.

– Det fremstår veldig urimelig at man først innfører næringsforbud, så gir man erstatning, og så tar man kanskje halvparten tilbake i skatt, sier Geir Pollestad (Sp).

Opposisjonspartiene har ikke beregnet hva den nye ordningen vil koste, men det dreier seg om en større sum enn i regjeringens opprinnelige forslag til ny erstatningsordning, som er anslått til cirka 1,2 milliarder kroner.

(©NTB)