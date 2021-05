Tillitsvalgt i hæren frykter vaksinekaos

innenriks

Å sende alle soldatene hjem til sine fastleger for å få koronavaksine, vil være en enorm logistisk oppgave, sier hovedtillitsvalgt Pål Nygaard for offiserene i Hæren til NRK.

– Få sendt vaksinen opp hit, still opp folk og få satt nålestikket. Noe annet er nesten molboaktig, sier han.

På den måten vil beredskapen bli opprettholdt, penger vil bli spart, og dessuten vil man minimere risikoen for smitte i samfunnet, påpeker Nygaard.

Forsvaret jobber nå med å legge vaksinekabalen, og de vil gi sin anbefaling til helsemyndighetene når de har bestemt seg for hvordan de ønsker å gjennomføre den omfattende vaksineringen av soldatene.

– Per nå er det litt for tidlig å si hvilken løsning vi mener er best, sier pressevakt Thomas Gjesdal i Forsvaret.

