Hammerfest: Koronatester flere elever på videregående skole

Det var søndag bekreftet 13 nye smittetilfeller i kommunen siden dagen før, opplyste ordførere Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressebrifing.

Til sammen er 296 tilfeller knyttet til det pågående utbruddet, og 230 av dem har aktiv sykdom.

Fremdeles sitter 20–25 prosent av befolkningen i karantene, noe som tilsvarer rundt 2.300 innbyggere.

Smitten flyttet til hjemmene

Risikonivået i kommunen ligger fortsatt på fem, som er høyeste nivå. Men kommunen merker at testaktiviteten går ned og at det er færre henvendelser til koronatelefonen.

Mens smitten i den første fasen var knyttet til de yngre, ser kommunen en endring i retning av at det flytter seg til foreldrene deres. De siste dagene har andelen økt i aldersgruppen over 40 år.

– Det bekrefter det vi har sett. Det startet blant de unge og så har det forflyttet seg fra samfunnet hvor det har vært smitte rundt omkring, blant de unge, til private hjem og familier. Det er der vi ser den største smittespredningen nå, sier ordføreren.

Hun ga innbyggerne i byen ros for å følge smittevernreglene og redusere antall nærkontakter.

Vil avdekke villsmitte

Det er påvist smitte uten kjent smittevei hos elever, og kommunen kom derfor med en ny oppfordring til testing i helgen. Det vil gjelde alle elever, bortsett fra dem som har vært smittet, har vært i isolasjon eller fullført karantene.

Beredskapsledelsen i Hammerfest kommune og Folkehelseinstituttet har anbefalt at den lokale smittevernforskriften skal forlenges med én uke. Formannskapet behandler dette søndag.

Forskriften innebærer blant annet at skoler og barnehager holdes stengt, at alle som kan, skal ha hjemmekontor, og at de fleste butikker skal holde stengt.

– Viktig tid for elevene

Rektor Daniel Randolph ved Hammerfest videregående skole håper elevene kan samles på skolen igjen før skoleåret avsluttes. Han peker på at de nå er inne i en viktig fase, melder NRK.

– Det er viktig å få god nok vurderinger for at vi kan sette standpunktkarakter. Vi har også en del praktiske oppgaver som må gjøres og som er vanskelige å gjøre hjemme, sier Randolph.

