Trolig to tilfeller av indisk koronavariant i Asker – ukjent smittekilde

innenriks

– Vi har dessverre ikke funnet smittekilden, sier kommuneoverlege i Asker Meera Grepp til NTB.

Fram til nå har de kjente tilfellene av den indiske varianten i Norge vært noen få reiserelaterte enkelttilfeller, samt tre utbrudd som også kan kobles til reisevirksomhet. Derfor kan dette være de noen av de første tilfellene med ukjent smittevei. Nå venter Asker kommune på endelig bekreftelse fra FHI på gentestene av virusprøvene.

– Sannsynligheten er meget stor for at disse to tilfellene har indisk virusvariant. Helt sikre blir vi ikke før vi får de endelig svarene fra laboratoriene, noe som kan ta noen dager, opplyser kommuneoverlegen.

Begge personene er i 20-årene, og den ene er allerede ute av isolasjon. Alle nærkontakter ble raskt satt i karantene, følge Grepp.

– De har ikke vært ute og reist, og vi kjenner heller ikke til at de har vært i kontakt med smittede med den indiske varianten, men det jobbes fortsatt med smittesporing, sier Grepp.

Har vært i Oslo

Foreløpig er det ingenting som tyder på at de to personene har smittet andre videre med virusvarianten.

– Nærkontaktene er ikke helt ferdig med karantene, men veldig snart, sier kommuneoverlegen.

Hun vil ikke spekulere i hvor smitten kan ha kommet fra, men sier at de smittede har vært i Oslo i forkant av at de ble smittet.

– En av personene fikk påvist korona 20. mai, og vedkommende pluss alle nærkontakter ble satt i isolasjon. En av dem fikk også påvist smitte dagen etter, og en screening av prøvene viste sannsynlig indisk variant, og vi antar at det også er indisk variant.

Kan bli dominerende

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det er sannsynlig at vi har tilfeller av smitte med indisk variant som vi ikke har oppdaget i Norge.

– Vi oppdager ikke alle tilfeller med smitte, og ikke alle virus som oppdages, blir sekvensert. Vi tror den indiske varianten vil få større utbredelse fremover, og etter hvert kan den bli dominerende, sier hun til NTB.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener den indiske varianten er noe mer smittsom enn den engelske virusvarianten som nå dominerer i Norge, men at det ikke er holdepunkter for at den gir mer alvorlig sykdom.

I tillegg kan det se ut til at vaksinasjon beskytter litt mindre mot vanlig sykdom forårsaket av den indiske varianten, men neppe mindre mot alvorlig sykdom, ifølge Vold.

(©NTB)