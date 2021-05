innenriks

For to av de tre nyregistrerte er smitteveien kjent, mens den er ukjent for den siste.

– Det er alltid hyggelig med lave smittetall, men vi skal nok ikke legge altfor mye vekt på et enkelttall etter en helg. Som vanlig må vi se smittetallene over flere dager, og de viser at smittetrykket er nokså høyt, sier kommuneoverlege John David Johannessen i en pressemelding.

(©NTB)