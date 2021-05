Unio trapper opp streiken også i Oslo

innenriks

– Grunnen til at vi trapper opp streiken er for å vise arbeidsgiver alvoret i situasjonen. Vi gjør det selvfølgelig også for å legge et ekstra press på arbeidsgiver slik at vi kommer videre i dialogen, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio til NTB.

Onsdag trapper Unio opp streiken også i Oslo med over 1.200 ansatte i skoler, barnehager og ulike helseinstitusjoner. Fra før er over 600 Unio-medlemmer i Oslo tatt ut i streik etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Oslo er et eget tariffområde.

Før helgen ble det kjent at Unio-streiken trappes opp også i andre kommuner fra og med onsdag. Til sammen vil 20.000 Unio-ansatte i kommuner utenfor Oslo da være tatt ut i streik.

