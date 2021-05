Ap kritisk til OL-utspill fra Senterpartiet

innenriks

– Allerede med å foreslå at OL i Norge kan arrangeres fra Narvik og sørover, står debatten i fare for å spore av, sier Aps Jorodd Asphjell til Adresseavisen.

Mandag tok Sp-nestleder og påtroppende stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Ola Borten Moe, til orde for at Norge på nytt bør søke å arrangere OL.

– Vi har hatt pandemi og et traumatisk år. Vi – og resten av verden – trenger et OL å se frem til, sa han.

Men mangeårig idrettsstyremedlem og stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Jorodd Asphjell, sier Borten Moe bommer.

– Vi har ganske mye erfaring med at det ender i kaos når politikere starter med å peke ut mulige arenaer. Det er feil ende – og utløser bare kamp fremfor felles begeistring, sier han.

(©NTB)