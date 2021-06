FHI endrer ikke vurderingen av Delta-varianten tross nye utbrudd

innenriks

– Per nå er vår vurdering at denne varianten kan håndteres med samme smitteverntiltak som vi bruker uavhengig av variant nå, skriver avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) i en epost til NTB.

Dermed endrer ikke FHI sin oppfatning av trusselen fra Delta-varianten fra sin risikovurdering som ble publisert lørdag. Siden da har det dukket opp koronatilfeller der man har sterk mistanke om at den smittede bærer på denne varianten i Asker og i landets tredje største by, Trondheim.

Sistnevnte innførte en streng nedstenging mandag og har varslet at de ikke har oversikt over alle nærkontakter. Vold understreker at det er ventet at flere tilfeller av Delta-varianten vil dukke opp framover.

– Ut fra informasjon vi har fra Storbritannia, regnes det som sannsynlig at den etter hvert kan bli den dominerende varianten i Norge også, sier hun.

