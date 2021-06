Høven slutter i SJ Norge

innenriks

– I lys av at selskapet nå etter en vellykket etablering og oppstart går over i en ny fase, har jeg i samråd med styreleder valgt å fratre min stilling, sier Sverre Høven.

Høven overtok som administrerende direktør i SJ Norge 15. januar 2020.

– For ett år siden startet vi driften av trafikk på Trafikkpakke 2 Nord. Vårt mål var mer og flere fornøyde kunder. Slik har det dessverre ikke blitt. Dette har vært et år sterkt preget av korona og reiserestriksjoner som har ført til at vi nå er i en helt annen situasjon enn forventet. Selskapet har nå behov for en annen type kompetanse, og jeg velger derfor å fratre, sier Høven i en pressemelding.

Kommersiell direktør Lena A. Nesteby vil fungere som administrerende direktør inntil videre.

(©NTB)